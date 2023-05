Keystone-SDA: Betrieb von Sport164 wird eingestellt

Die Sportredaktion von Keystone-SDA stellt per 31. Mai 2023 den Betrieb des Telefon- Newsdienstes auf der Nummer 0900 164 164 ein. Per Anfang 2023 musste Keystone-SDA den Betrieb des Dienstes von der Kurznummer 164 auf die 0900er-Nummer umstellen. Nach der letzten Revision des Fernmeldegesetztes ist es seit dem 1. Januar nicht mehr erlaubt, Informationsdienste via Kurznummern zu verbreiten. Diese sind Notrufdiensten, Rettungs- und Pannendiensten sowie Sicherheits-Informationsdiensten vorbehalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Umstellung von der Kurznummer auf die 0900er-Nummer habe «für einen massiven und deutlich höher als erwarteten Einbruch der Anruferzahlen» gesorgt. So habe Sport164 nicht mehr kostendeckend betrieben werden können.

«Dass Sport164 aufgrund der neuen Technologien ein Ablaufdatum hat, wussten wir seit Jahren», wird Jann Jenatsch, COO von Keystone-SDA, zitiert. «Wir hatten uns erhofft, das Ende noch ein paar Jahre hinauszögern zu können, doch für unsere Kundschaft war der Wechsel zu viel. Der Umstieg auf die 0900er-Nummer besiegelte das Ende dieser Institution.»

Bis zu zehn Millionen Anrufe

Mit der Einstellung von Sport164 endet eine fast 70-jährige Ära. Die Nummer wurde 1955 von der damaligen PTT gegründet. Fortan war die 164 praktisch die einzige Möglichkeit nebst dem Radio, Sportresultate in Echtzeit zu erhalten – und zwar aus dem In- wie dem Ausland. Die damalige Nachrichtenagentur Sportinformation Si AG übernahm das Geschäft mit Sport164 von der PTT und betrieb sie später in enger Zusammenarbeit mit den Partnern Swisscom und Ringier. Seit 2010 betrieb die Si und seit 2018 durch die Fusion der Nachrichtenagenturen die Keystone-SDA die Nummer in Alleinregie.

Die sportbegeisterte Schweizer Filmikone Maximilian Schell hatte einst von der «gescheitesten Nummer, die es je gibt» gesprochen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In den besten Zeiten riefen über zehn Millionen Anruferinnen und Anrufer pro Jahr die 164 an. Mit dem Aufkommen neuer Technologien und insbesondere der Smartphones gingen die Anzahl Kunden in den letzten Jahren konstant zurück. Zuletzt betrug die Anzahl Anrufende für 1.40 Franken pro Minute noch bei gut 200'000 im Jahr – «eine noch immer erstaunliche Zahl, wenn man bedenkt, dass fast alle Leute in der Schweiz via Mobiltelefon jederzeit Zugang zum Internet haben», wie Keystone-SDA schreibt.

Unter der geschützten Marke Sport164 betrieb die Agentur bis 2021 auch einen SMS-Newsdienst. In früheren Jahren hatte Sport164 zudem MMS-Dienste und – basierend auf der WAP-Technologie – Inhalte für das Schweizer Portal von «Vodafone live!» produziert. Sport164 unterstützte auch den Schweizer Sport, war zum Beispiel Partner beim Spengler Cup und trat als Helmsponsor bis weit ins neue Jahrtausend bei den besten Schweizer Skirennfahrerinnen und Skirennfahrern auf. (pd/cbe)