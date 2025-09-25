CH Media: Bieler Gassmann-Gruppe kauft TeleBärn und Radio Bern1

Publiziert am 25.09.2025

Mit dem Verkauf konzentriert sich CH Media auf ihre Kernmärkte in der Nordwestschweiz, Ostschweiz, Zentralschweiz und dem Grossraum Zürich. Die 53 Mitarbeitenden der beiden Sender werden von der Gassmann-Gruppe übernommen. Der Verkauf ist Teil der strategischen Neuausrichtung von CH Media im regionalen Journalismus.

Zusammenarbeit bleibt bestehen

Trotz des Verkaufs will CH Media weiterhin mit den Berner Sendern zusammenarbeiten. Für TeleBärn werden auch künftig Technikdienstleistungen erbracht. Überregionale Sendungen wie «SonnTalk» und «SwissDinner» bleiben im Programm. Radio Bern1 erhält weiterhin nationale und internationale Nachrichten von CH Media.

«Mit dem Verkauf fokussieren wir uns auf unsere Kernmärkte im regionalen Journalismus», erklärte CH Media-CEO Michael Wanner gemäss einer Medienmitteilung. Gleichzeitig baue man das Dienstleistungsgeschäft in den Bereichen Technik und Content-Lieferung aus.



Der Berner IT-Unternehmer und Gassmann-Miteigentümer Stefan Niedermaier kommentiert den Kauf so: «Diese beiden Sender ergänzen unser Portfolio ideal und ermöglichen uns, auch online über ajour.ch ein gebündeltes und vielfältiges regionales News- und Werbeangebot zur Verfügung zu stellen.» Niedermaier ist zusammen mit dem Walliser Unternehmer Fredy Bayard Eigentümer der Gassmann-Gruppe.

Bewilligung des Bundes erforderlich

Mit dem Verkauf von TeleBärn geht auch die Sendekonzession für das Versorgungsgebiet Bern an die Gassmann-Gruppe über. Das Bundesamt für Kommunikation muss die Übernahme prüfen und bewilligen. Der Vollzug ist für das erste Quartal 2026 geplant, rückwirkend auf den 1. Januar 2026. Die Konzession für TeleBärn ist noch bis 2034 gültig. (pd/nil)