Ringier: Blick erinnert die Kirche an die zehn Gebote

von Christian Beck

Die Blick-Frontseite vom Mittwoch ist sofort ins Auge gestochen. Auf schwarzem Hintergrund steht in grossen Lettern «Du sollst nicht!» – darunter die zehn Gebote aus dem Alten Testament der Bibel. Am Ende folgt der Satz: «Die Kirche verhöhnt ihre eigenen Gebote.»

Hintergrund für den Aufmacher war ein am Dienstag veröffentlichter Bericht über sexuellen Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche der Schweiz. Katholische Kleriker und Ordensangehörige haben in der Schweiz in den vergangenen 70 Jahren mindestens 1002 Fälle von sexuellem Missbrauch begangen. Das zeigt die erste Analyse von Geheimarchiven römisch-katholischer Institutionen durch Historikerinnen und Historiker der Universität Zürich. Es handle sich dabei um die Spitze des Eisbergs, hiess es.

Die Idee zum Blick-Cover hatte Andreas Dietrich, Chefredaktor Print Blick-Gruppe. «Es war sofort klar, dass diese Ungeheuerlichkeiten nach einer besonderen Front verlangen», so Dietrich am Mittwoch auf Anfrage von persoenlich.com. «Die Fragen waren: Was ist der Kern des Themas? Religion, die fürs Gute stehen sollte, hat systematisch das Gegenteil hervorgebracht. Wie bringt Blick das schnörkellos-plakativ auf den Punkt, ohne selber degoutant zu sein und religiöse Gefühle von unbescholtenen Gläubigen zu verletzen?»

Die Antwort auf diese Fragen war für Dietrich klar: «Am besten, indem man Täter und Mitschuldige an ihren eigenen Massstäben misst und sie an diese erinnert. Der höchste Massstab des Christentums sind die zehn Gebote. Der Rest war Handwerk, geleitet vom einfachen, einprägsamen Sprach-Duktus der Bibel. So kam es, dass die zehn Gebote heute an den Kiosken präsenter sind als in manchen Kirchen.»

Die Frage, ob es empörte Reaktionen auf das Mittwochs-Cover mit den zehn Geboten gab, verneinte Dietrich.