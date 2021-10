Fall Spiess-Hegglin: Bundesgericht stoppt Binswanger-Buch

Anfang September hatte das Zuger Obergericht entschieden: Michèle Binswanger darf ein Buch über die Vorkommnisse an der Zuger Landammannfeier von 2014 schreiben (persoenlich.com berichtete). Daraus wird vorläufig nichts. In einem vorsorglichen Entscheid hat das Bundesgericht Massnahmen zum Persönlichkeitsschutz der Netzaktivistin Jolanda Spiess-Hegglin wieder in Kraft gesetzt. Dies berichten die CH-Media-Zeitungen am Donnerstag.

In der Verfügung, die persoenlich.com ebenfalls vorliegt, heisst es, «dass ohne Erteilung der aufschiebenenden Wirkung das bundesgerichtliche Urteil stark präjudiziert bzw. bei Publikation des Buches sogar gegenstandslos werden könnte». Definitiv über den Fall entschieden hat das Bundesgericht indes noch nicht.

Wie die CH-Media-Zeitungen schreiben, könnte im weiteren Verlauf «auch eine Rolle spielen, wie sich Binswanger und ihr Chef, Tamedia-Chefredaktor Arthur Rutishauser, im bisherigen Verfahren verhalten haben». In der eingereichten Beschwerde wird der Vorwurf erhoben, dass die beiden unwahre Angaben gemacht haben könnten. (cbe)