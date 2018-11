Tamedia: Caroline Freigang und Franziska Kohler gehen

von Edith Hollenstein

Das Wirtschaftsressort des «Tages-Anzeigers» und der «SonntagsZeitung» muss zwei weitere Abgänge hinnehmen. Wie persoenlich.com weiss, verlässt Franziska Kohler das Blatt nach sieben Jahren. Zudem hat Caroline Freigang nach rund einem Jahr ihre Kündigung eingereicht.

Kohler wechselt per Februar 2019 zur Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Dort wird sie das Kommunikationsteam verstärken, das Medienarbeit betreibt und daneben auch Blogs wie «oekonomenstimme» betreut oder das Monatsmagazin «KOF Bulletin» herausgibt. «Nach sieben Jahren bei Tamedia wünschte ich mir eine Veränderung», sagt Kohler auf Anfrage von persoenlich.com. «Die KOF ist ein toller Ort, eine unabhängige Institution, bei der verlässliche Information einen sehr hohen Stellenwert hat», sagt sie. Die 32-Jährige startete nach Abschluss ihres Studiums beim Newsnet von Tamedia. Anschliessend wechselte sie in die Wirtschaftsredaktion und amtete dort zuletzt als stellvertretende Ressortleiterin.

Caroline Freigang ist seit November 2017 beim Tagi. Nach etwas mehr als einem Jahr wird sie per 1. März 2019 zum «Beobachter» wechseln und dort weiter über Wirtschaft, Konsumententhemen und Politik schreiben. «Das ist eine tolle Stelle, die mir die Möglichkeit bietet, tiefer in Themen einzutauchen und Geschichten zu schreiben, die sehr nah am Leser sind», sagt die 31-Jährige auf Anfrage. Der «Beobachter» sei sehr erfolgreich und zeichne sich durch hartnäckige Recherchen aus. Freigang war vorher bei der «Handelszeitung», sie startete ihre journalistische Laufbahn bei «20 Minuten» im Ausland-Ressort.

«Abbau-Prozess ist vorbei»

«Jeder einzelne Abgang ist für uns als Team schmerzlich», sagt Peter Burkhardt, Ressortleiter Wirtschaft bei der Redaktion Tamedia, gegenüber persoenlich.com. Aufgrund des Zusammengehens von «Tages-Anzeiger», «SonntagsZeitung», «Berner Zeitung», «Der Bund» und «Basler Zeitung» sei von vornherein klar gewesen, dass bei Abgängen mehrere Stellen nicht wiederbesetzt werden können. Dieser Prozess ist nun vorbei. Daher werde er «eine der beiden Stellen voraussichtlich ersetzen können». Mit wem, sei noch offen, sagt Burkhardt.

Fünf Kündigungen in kurzer Zeit

Er musste in den letzten Monaten gleich mehrere Kündigungen hinnehmen. So haben neben den oben erwähnten Journalistinnen auch Cornelia Krause, Andreas Valda und Yvonne Debrunner die «Mantelredaktion Wirtschaft» verlassen.

Diese Abgänge hätten unterschiedliche Gründe. «Genannt wurden anderen der Wunsch, nach mehreren Jahren einen Wechsel vorzunehmen, der Wunsch, mehr hintergründig arbeiten zu können, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Unsicherheit über die Branchenentwicklung oder Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen», so Burkhardt auf die Frage, wie er sich die ungewöhnlich vielen Kündigungen erklärt.

13,9 Vollzeitstellen bleiben



Burkhardt betont, dass es durch die Zusammenlegung nebst den Abgängen auch Zugänge gegeben habe. Seit 1. November sind zwei Journalisten von der «Basler Zeitung» in seinem Team: Dominik Feusi (Ex-BaZ-Bundeshauschef) als Wirtschaftsredaktor in Bern und Patrick Griesser als Wirtschaftsredaktor in Basel.

Bereits seit Anfang Jahr arbeiten Bernhard Kislig, Rahel Guggisberg, Jon Mettler (vormals BZ) und Mathias Morgenthaler (vormals «Bund») neu in seinem Team auf der Mantelredaktion Wirtschaft in Bern.

Nach allen Zu- und Abgängen wird das Wirtschaftsressort ab 1. März 2019 13,9 Vollzeitstellen umfassen, verteilt auf 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.