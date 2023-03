SRF: Chefredaktion Audio hat sich neu organisiert

Per 1. Juni 2023 gibt es in der Leitung der Chefredaktion Audio (CR Audio) von SRF personelle und organisatorische Änderungen. Die CR Audio hat die verschiedenen Aufgaben von Michael Bolliger, der in die Kulturabteilung wechselt, in Rollen und Aufgabenpakete gebündelt und in Teilzeitpensen an mehrere Kolleginnen und Kollegen vergeben.

Man habe Bolligers Wechsel in die Kultur zum Anlass genommen, sich in Richtung agiler Führungsorganisation zu entwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Aufgaben und Verantwortung seien auf mehr Schultern verteilt als bisher.

Die Leitungsteams von Regionalredaktionen, Nachrichten und SRF 4 News sind direkt in die erweiterte Chefredaktion eingebunden und weitgehend selbstorganisiert. Digitale Kompetenzen, Transformationserfahrungen, Strategiewissen und Vernetzung innerhalb des Vier-Kräfte-Modells sind damit laut Mitteilung auf Leitungsebene verankert. Die Verbindung von Führung und journalistischem Alltag sei durch geteilte Pensen und die Erweiterung der Chef-vom-Dienst-Runde (CvD-Runde) gestärkt.

Aus Sicht der CR Audio ist mit dem neuen Leitungsmodell ein bewegliches Rollengebilde entstanden, «das publizistische Konstanz ebenso gewährleistet wie digitale Transformation und Weiterentwicklung». Zudem sei das Team altersmässig durchmischt, die Zahl von Männern und Frauen sei ausgeglichen.

«Aus unserer Sicht ist mit diesem neuen Leitungsmodell ein bewegliches Gebilde entstanden, das Konstanz gewährleistet und Veränderungen ermöglicht», wird Lis Borner, Chefredaktorin Audio, in einem internen SRF-Newletter zitiert. «Wir freuen uns auf intensive publizistische Diskussionen und kollegiale Zusammenarbeit. Und wir sind überzeugt, dass dieses Leitungsteam für alle Veränderungen und Kämpfe, die der Chefredaktion Audio und dem Service public bevorstehen, bestens gewappnet ist», heisst es im Newsletter, der persoenlich.com vorliegt.

Das Leitungsteam der CR Audio

In Teilpensen stossen neu Karoline Arn («Tagesgespräch», Debatten) und Karin Britsch (Nachrichtenredaktion, Teletext) zur Kern-Chefredaktion. Diese besteht auch weiterhin aus Chefredaktorin Lis Borner, Fredy Gsteiger (stellvertretender Chefredaktor / Diplomatischer Korrespondent) und Philip Meyer (Projekte, Entwicklung und Fachredaktion Wirtschaft).

Neu in der erweiterten Chefredaktion sind Daniela Püntener (Leiterin SRF 4 News) und Maurice Velati (Leiter Regionaljournal AG/SO). Sie vertreten die Fachbereiche Digitales Audio und Regionalredaktionen.

Darüber hinaus wurde das Team der CvD vergrössert. Zu Fredy Gsteiger und Karin Britsch stossen neu Karoline Arn, Daniela Püntener, Oliver Washington (Bundeshaus) sowie zu einem späteren Zeitpunkt Isabelle Maissen (SRF 4 News). Auch Stefan Eiholzer (Leiter Inland/Bundeshaus) und Markus Hofmann («Echo der Zeit») werden weiterhin vereinzelt als CvD im Einsatz sein. (pd/cbe)