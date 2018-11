Auszeichnung für Fachmedien

Fritz und Fränzi holt den Q-Award

«Yes! We did it again», freut sich Chefredaktor Nik Niethammer. Sein Magazin wurde für den klaren Fokus ausgezeichnet.