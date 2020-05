Radio 1: Dave Burkhard wird neuer Chefredaktor

«Dave hat alles was es braucht, um unsere Berichterstattung gerade in diesen turbulenten Zeiten noch besser auf die Bedürfnisse der Hörerinnen und Hörer auszurichten», lässt sich Senderchef Roger Schawinski in einer Mitteilung zum neuen Chefredaktor bei Radio 1 zitieren.

Unterstützt wird Dave Burkhard von Adrian Sutter. Der langjährige Redaktor und Radio-1-Sportchef wird sein Stellvertreter. Vor seinem Engagement bei Radio 1 war Burkhard während zehn Jahren bei Radio Top. Unter anderem als Sportchef, stellvertretender Chefredaktor und Chefredaktor ad interim. Er ersetzt Jan Vontobel, der in die Nachrichtenredaktion von Radio SRF wechselt. «Ich bedanke mich bei Jan für seinen grossen Einsatz und wünsche ihm für die berufliche und private Zukunft nur das Beste», lässt sich Schawinski zitieren. (pd/lol)