Impressum: Delegierte verabschieden eine Resolution

Am Freitag, 25. September, trafen sich in Freiburg die Impressum-Delegierten der ganzen Schweiz, wo sie die Interessen ihrer Sektionen vertraten. Die rund 50 Delegierten verabschiedeten einstimmig eine Resolution über Auflagen für die Medienförderung. Die Delegierten von Impressum fordern, dass nur jenen Verlegern finanzielle Unterstützung gewährt werden soll, die keine Entlassungen aussprechen, keine Dividenden auszahlen und sich zum Abschluss eines GAVs verpflichten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Des Weiteren diskutierten die Delegierten auch eine von Impressum in Auftrag gegebene qualitative Studie von Matthias Künzler (Fachhochschule Graubünden). Das Ziel der Studie ist, die Entwicklung des Berufsbildes des Journalismus vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung aufzuzeigen.

Der Zentralvorstand bedauert den Rücktritt des Tessiners Ruben Rossello. Viktor Parma aus dem Zürcher Presseverein wurde wiedergewählt. Zudem wählten die Delegierten zwei neue Mitglieder in den Vorstand: Natasha Fioretti, freie Journalistin aus dem Tessin, und Sarah Ganzmann, freie Journalistin aus Basel. Der Anteil der Frauen im Vorstand wurde dadurch gestärkt, wie es weiter heisst. Der Zentralvorstand besteht somit aus Franca Siegfried (Präsidentin), Edgar Bloch (Vizepräsident), Natasha Fioretti, Sarah Ganzmann, Michael Hug, Viktor Parma und Gilles Labarthe.

Léonard Giannada, Mäzen im Kulturmilieu und Träger des «Ordre des Arts et des Lettres», wurde in Anerkennung seines langjährigen Engagements für den Journalismus zum Ehrenmitglied von Impressum gewählt. Giannada, gerührt von dieser Auszeichnung, dankte allen Anwesenden und lud sie zu einem Besuch seiner Stiftung ein.

Auch Martin Edlin, ehemaliger Präsident von Impressum und heutiger Vizepräsident der Fürsorgestiftung des Verbandes, sowie Stefan Rohrbach, ehemaliger Präsident von Impressum, wurden auf Vorschlag der Sektionen Zürich und Bern zu Ehrenmitgliedern gewählt. (pd/cbe)