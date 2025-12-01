SRF: Der andere Job des Unterhaltungschefs

Publiziert am 01.12.2025

Was macht eigentlich Reto Peritz? Nach dem Eurovision Song Contest 2025 verschwand der SRF-Unterhaltungschef aus der öffentlichen Wahrnehmung. Nun wird klar: Seit Sommer 2025 arbeitet er am grossen Strategieprojekt der SRG. Dort leitet er den «Stream Angebot», wie es bei SRF auf Anfrage von persoenlich.com heisst. Im Frühling 2026 kehre Peritz in seine ursprüngliche Funktion zurück.

Während seiner Abwesenheit führt Manuela Diethelm, die Stellvertreterin von Peritz, die Abteilung Unterhaltung interimistisch. Sie hat diese Funktion bereits seit Juni 2024 inne – zunächst aufgrund von Peritz' Engagement als Co-Executive Producer beim Eurovision Song Contest 2025, danach wegen des «Enavant»-Projekts.

«Reto Peritz ist vom Verwaltungsrat der SRG gewählt und war durchgängig seit seiner Ernennung im März 2021 Abteilungsleiter der Unterhaltung», präzisiert SRF. Die operative Leitung der Abteilung habe er während seiner Engagements an seine Stellvertreterin übertragen. Im Organigramm wurde diese interimistische Lösung nicht abgebildet – Peritz stand weiterhin als Leiter der Abteilung.

Das «Enavant»-Projekt wurde nach Angaben von SRF «in erster Linie SRG-intern kommuniziert». Bei dem Transformationsprojekt sind Mitarbeitende aus allen Regionen und Stufen in unterschiedlichen Rollen und Pensen beteiligt.

Schifferle konzentriert sich auf den ESC

Kürzlich wurde bekannt, dass Yves Schifferle, bisheriger Leiter Show bei SRF, sich neu auf seine Rolle als Head of Delegation des Eurovision Song Contest konzentriert.

Wie SRF erklärt, wird er in dieser Rolle Aufgaben rund um den ESC übernehmen, die über die Rolle des Head of Delegation hinausgehen und die er zuvor als Bereichsleiter Show an andere Personen hatte delegieren müssen.

Rolf Elsener übernimmt ab Dezember die Bereichsleitung Show (persoenlich.com berichtete).