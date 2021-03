SRF

Reto Peritz wird Unterhaltungschef

Nachdem der 48-Jährige die Leitung der Abteilung in den letzten Monaten interimistisch übernommen hatte, wählte ihn der Verwaltungsrat der SRG am Montag definitiv als Mitglied in die Geschäftsleitung von SRF.

Der neue Abteilungsleiter Unterhaltung von SRF heisst Reto Peritz. (Bild: SRF/Ueli Christoffel)