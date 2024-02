KI / Artikellöschung bei Tamedia: «Der Tagi muss diese Qualitätsdebatte fertig führen»

In der vierten Folge vom persoenlich.com Podcast diskutieren Verleger Matthias Ackeret und Online-Redaktionsleiterin Michèle Widmer über künstliche Intelligenz im Journalismus und in der Werbung. Nicht alle Schweizer Medien geben ihre Inhalte für sogenannte KI-Crawler frei. Mit Blick auf die aktuelle Diskussion um das Leistungsschutzrecht findet das Ackeret «sehr wichtig». Widmer sagt: «Verlage oder Werbeagenturen und müssen Anreize und Regelwerke schaffen, dass Mitarbeitenden die Anwendung von KI angemessen in ihren Arbeitsalltag einbinden können.»

Zudem sprechen Matthias Ackeret und Michèle Widmer über die am Montag von der Republik öffentlich gemachte Depublizierung eines Artikels im Zürich-Bund vom Tages-Anzeiger. Der publizistische Leiter von Tamedia, Mathias Müller von Blumencron, hat einen Artikel über ein Behindertenheim in Zürich auf Anregung vom TX-Group-Verleger Pietro Supino aufgrund bemängelter Qualität löschen lassen. «Höchstwahrscheinlich passieren solche Löschungen viel häufiger als man denkt», sagt Verleger Ackeret dazu. Online-Redaktionsleiterin Widmer findet: «Diese Depublizierung sorgt auf der Redaktion für Verunsicherung. Die Qualitätsfrage muss nun intern aufgearbeitet werden.»

Die neuste Podcast-Folge wurde am Dienstagvormittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.











Die nächste Folge des persoenlich.com Podcasts ist für den Dienstag, 27. Februar 2024, geplant. (red)