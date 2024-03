SRF Meteo / Ringier: «Die Kritik an ‹SRF Meteo› ist fundiert»

Es fing an mit einer harmlosen Medienmitteilung: «‹SRF Meteo› erscheint in einem neuen Design». Kaum hatte persoenlich.com am vergangenen Mittwoch eine Meldung dazu veröffentlicht, folgte der erste kritische Kommentar: «Man kann den Text nicht mehr lesen, ohne sich direkt vor den Bildschirm zu stellen.» Und es sollte nicht der letzte sein. Als die Kritik nicht abreissen wollte, fragte die Redaktion bei «SRF Meteo» nach, was da genau los ist (persoenlich.com berichtete). In der aktuellen Podcast-Folge erzählt Redaktor Christian Beck, was diese Berichterstattung ausgelöst hat. Klar ist so viel: Es war nicht einfach das übliche SRF-Bashing. «Die Kritik an ‹SRF Meteo› ist fundiert», sagt Beck.

Sein Kollege Nick Lüthi besuchte kürzlich den neuen Newsroom von Ringier Medien Schweiz – und sah das Herzstück eines grossen Medienverbunds. Wie das die Berichterstattung der Ringier-Medien von Blick, Bilanz und Beobachter verändern wird und ob es nun Einheitsbrei aus der Ringier-Küche gibt, erklärt Lüthi im Podcast.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstagnachmittag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.