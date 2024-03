SRF: Viel Kritik an Redesign von «Meteo»

von Christian Beck

«Einfach nur hässlich», «total unbrauchbar», «für die Katze», «geht gar nicht» – Leserinnen und Leser von persoenlich.com lassen kaum ein gutes Haar am neuen Design von «SRF Meteo». Das überarbeitete Erscheinungsbild feierte am Mittwoch auf SRF 1 Premiere und wurde gleichentags auch in der App, auf der Website und auf Social Media ausgerollt (persoenlich.com berichtete).

Auch bei SRF gehen viele Rückmeldungen aus dem Publikum ein. «Während das neue Erscheinungsbild vielen Zuschauerinnen und Zuschauern gefällt, gibt es – wie bei jeder Neuerung – natürlich auch Kritik», so «Meteo»-Redaktionsleiter Thomas Bucheli auf Anfrage. Die Designüberarbeitung wurde SRF-intern entwickelt. In der Umsetzung gab es externe Unterstützung durch das Zürcher Designstudio Plasmadesign.

«Was interessiert es mich, jedes einzelne Tal in der Schweiz zu sehen, wenn die Karten völlig unlesbar sind?», schreibt ein persoenlich.com-Leser. Bucheli sagt, dass die alten, grünen Karten bei der Auflösung und beim Detaillierungsgrad limitiert gewesen seien. «Mit einem feineren und farblich neutraleren Kartenset konnten diese Limitationen überwunden werden», so der Meteorologe.

Personen mit Sehschwäche haben Mühe

Der fehlende Kontrast der Grafiken sorgte mehrfach für negative Kommentare. So bilanzierte ein «Meteo»-Zuschauer: «Ich kann die weissen Wolken auf der weissen Schweiz nicht mehr erkennen.» Vor allem Leute mit Sehschwächen hätten Mühe mit dem neuen Design, heisst es mehrfach. «Der gesamte Entwicklungsprozess wurde von verschiedenen Nutzergruppen begleitet», so Thomas Bucheli. Die Feedbacks und Kritiken der Nutzerinnen und Nutzer seien bei der Designüberarbeitung berücksichtigt worden. «Die Farbgebung der Schweiz und der Kontrast zu den Wolken wurden kaum je bemängelt.»

Doch: Die Rückmeldungen perlen nicht an Bucheli ab wie Regen auf einer spiegelglatten Oberfläche. «Die Kritik an der Lesbarkeit der Karten nehmen wir selbstverständlich sehr ernst», so der «Meteo»-Chef. Er verspricht gegenüber persoenlich.com: «Das neue Layout ist noch nicht in Stein gemeisselt.»

Tatsächlich sind beim Kontrast bereits Anpassungen vorgenommen worden. So wurde die viel kritisierte, praktisch weisse Wolkenkarte wieder durch eine grüne ersetzt. Am Freitagabend kam die Korrektur zum ersten Mal am TV zum Einsatz.