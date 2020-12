Blick auf ein unlustiges Jahr: Patti Basler unterhält sich mit Viola Amherd

Es wurde selten wirklich lustig im Jahr 2020. Umso wichtiger sei es, so SRF in einer Mitteilung, dass der Humor nicht ganz verloren gehe, und er auch dort gesucht werde, wo man ihn nicht erwarten würde. Zum Beispiel an der Spitze des Verteidigungs-Departements. Im grossen Gespräch zum Jahresende muss Bundesrätin Viola Amherd Patti Basler, der «Grande Dame der gepflegten Provokation» Red und Antwort stehen.

Beflügelt werden soll Basler vom Pianisten und Produzenten Philippe Kuhn, der die feinen satirischen Nebennoten einbringt. Für Gesprächsstoff soll auch Rebekka Lindauers eigenwilliger Jahresrückblick auf Ereignisse sorgen, die selbst die Verteidigungsministerin überraschen werden. Patti Basler begründet die Auswahl ihres Gasts folgendermassen: «Von Trump, Merkel und Berset haben wir genug gehört. Wir brauchen jetzt dringend einen glücklichen Abschluss: Viola Amherd ist die lachende Siegerin des Abstimmungsjahrs. Wie keine andere repräsentiert sie die Mitte unseres Landes. Deshalb müssen wir mit ihr reden. In Walliserdeutsch. Wir untertiteln. Versprochen.» Samstag, 26. Dezember, 21.45 Uhr, SRF 1. (pd/eh)