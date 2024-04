Ringier: Digitalabteilung in der Romandie geschaffen

Ringier Médias Suisse romande, die neue Westschweizer Einheit von Ringier Medien Schweiz, schafft eine neue Abteilung mit dem Titel «Digital, Innovation & Marketing» in Lausanne. Das Team wird 16 Leute umfassen. Diese Abteilung, die eng mit den Westschweizer Redaktionen (Blick, L'illustré, PME und GaultMillau) zusammenarbeitet, wird mehrere Teams umfassen und für die Steuerung der Strategie zur Verbreitung von Inhalten, die Schaffung neuer Multimediaformate und die Förderung von Marken zuständig sein, wie es in der Mitteilung heisst. Die Abteilung wird auch die Aufgabe haben, die Journalisten beim Verständnis und der Einführung von technologischen Innovationen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, zu unterstützen.

Manon Bornand übernimmt per 15. Juni 2024 bei Ringier Médias Suisse romande die Leitung der Abteilung «Digital, Innovation & Marketing». Die 35-Jährige hat einen Master in Journalismus und Kommunikation der Universität Genf und hatte verschiedene Positionen in den Bereichen Kommunikation, Events und soziale Netzwerke inne, bevor sie 2017 zu RTS kam, um ein Angebot für junge Zuschauer zu schaffen. Dort war sie an der Einführung des Erfolgsformats «Tataki» beteiligt, für das sie bis heute mitverantwortlich ist.

Durch die Steuerung der digitalen Strategie, der Markenwerbung, der Animation der Community und der Verbreitung der Inhalte habe Manon Bornand wesentlich dazu beigetragen, «Tataki» als ein wichtiges Medium für junge Westschweizer zu positionieren, das heute mehr als 2,5 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf seinen verschiedenen Plattformen hat, schreibt Ringier.

«Manons Vision und ihr digitales Talent werden unseren Westschweizer Medien eine neue Dynamik verleihen und ihren Bekanntheitsgrad und ihre Modernität stärken. Ihre fundierte Erfahrung in der Gewinnung neuer Zielgruppen wird für die weitere Entwicklung unseres jungen Mediums Blick von unschätzbarem Wert sein», wird Thomas Deléchat, Managing Director von Ringier Médias Suisse romande, zitiert.

In ihrer Funktion wird Manon Bornand dem Management Board von Ringier Médias Suisse romande beitreten, dessen vollständige Zusammensetzung in Kürze bekannt gegeben wird. Sie wird auf die Unterstützung von erfahrenen Managern wie Loïse Delacrétaz («Teamlead Brand & Marketing») und Céline Pétremand («Teamlead Digital & Innovation») innerhalb ihrer Abteilung zählen können. (pd/wid)