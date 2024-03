Ringier: Dominik Stroppel verlässt die Blick-Gruppe

von Christian Beck

Dominik Stroppel, Leiter Video- und Audioformate Blick, verlässt Ringier Ende März. «Als sich der Stellenabbau im Videobereich der Blick-Gruppe konkretisiert und sich abgezeichnet hat, dass auch Mitglieder meiner Teams davon betroffen sein würden, habe ich mich entschieden, ebenfalls zu kündigen», so der 56-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com. Sein Team wird von Christoph Büeler übernommen (persoenlich.com berichtete).

2019 startete Stroppel bei Blick TV. Er verantwortete Formate wie «Achtung, Reto, los!», «Sichtbar» oder den Podcast «Usgfloge». Mitnehmen werde er «schöne Erinnerungen an ein spannendes Abenteuer, an ein fantastisches, hoch engagiertes Team und an einen unglaublich dynamischen und energiegeladenen Newsroom», so der Journalist. «Wir haben viel gearbeitet, aber wir hatten auch viel Spass.»

Konkrete Pläne habe er keine. «Oder besser gesagt: Mein Plan besteht darin, keine Pläne zu haben», so Stroppel. «Meine Zukunftsfantasien drehen sich darum, einen Fantasy-Roman zu schreiben, einen Laden zu eröffnen, in dem man alte Schweizer Mineralwasser-Sorten kaufen kann, oder mit dem Wohnmobil Europa zu bereisen.»

Vor dem Wechsel zu Blick TV war Stroppel Leiter Digitales Angebot bei SRF. Von 2012 bis 2016 arbeite er als COO und Co-Founder von Joiz. Zuvor, bis 2011, war er Programmentwickler und Mitglied der Chefredaktion TV SRF. Dabei leitete er auch grössere Projekte wie die ersten Ausgaben von «Jeder Rappen zählt» oder «Der Match».