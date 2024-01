Ringier Medien Schweiz: Medienhaus baut weniger Stellen ab als geplant

Am 9. Januar 2024 informierte die Geschäftsleitung von Ringier Medien Schweiz (RMS) über den geplanten Abbau von total 75 Stellen und eröffnete das Konsultationsverfahren (persoenlich.com berichtete). In den darauffolgenden zwei Wochen hatten die beiden Personalkommissionen von Ringier AG und Ringier Magazine AG (ehemals Ringier Axel Springer Schweiz AG) sowie alle Mitarbeitende die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen, mit denen der geplante Abbau vermieden, in geringerem Umfang umgesetzt oder abgemildert werden könnte.

In den vergangenen Tagen hat die Geschäftsleitung von Ringier Medien Schweiz die Vorschläge eingehend auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft und bewertet.

Freiwillige Abgänge und Frühpensionierungen

Durch Massnahmen wie Pensenreduktionen, Streichung von Vakanzen und organisatorische Anpassungen konnte der geplante Abbau um 20 Stellen verringert werden, teilt Ringier Medien Schweiz mit. Insgesamt würden 55 Kündigungen ausgesprochen, die sich gleichmässig auf Mitarbeitende der Ringier AG und der Ringier Magazine AG verteilten. Darunter seien 14 Stellen von Mitarbeitenden, die anboten, das Unternehmen zu verlassen sowie auch Frühpensionierungen, heisst es weiter.

Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz kommentiert das Ergebnis wiefolgt: «Dank des intensiven Einsatzes der Personalkommissionen und der konstruktiven Vorschläge vieler Kolleginnen und Kollegen konnten wir den Stellenabbau deutlich reduzieren – worüber ich froh und dankbar bin. Gleichzeitig ist das Bedauern gross, dass 55 Kolleginnen und Kollegen ihre Stelle verlieren und das Unternehmen verlassen werden.»

Für alle betroffenen Mitarbeitenden kommt der Sozialplan der Ringier AG zur Anwendung.

Impressum, der Berufsverband Schweizer Medienschaffender, äusserte Bedauern darüber, dass letztendlich doch 55 Stellen abgebaut werden. Der Abbau wäre in der an sich rentablen Mediengruppe vermeidbar gewesen, schrieb Impressum in einer Mitteilung vom Montag. Der Sparbeitrag der Top-Kader sei zu gering ausgefallen und Synergien seien zu wenig genutzt worden. (pd/sda/nil)