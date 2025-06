20 Minuten: Drei Führungskräfte haben gekündigt

Bei 20 Minuten kommt es zu personellen Veränderungen in der Führungsebene. Drei Ressortleitungen haben ihre Kündigung eingereicht und werden das Unternehmen verlassen, wie persoenlich.com weiss.

Wie die Kommunikationsleiterin Eliane Loum-Gräser bestätigte, haben Silvan Hänni (Head of Economics), Katrin Ofner (Ressortleiterin People) und Lea Sulzberger (Head of Social Media) gekündigt. Alle drei orientieren sich neu. «Die Gründe dafür sind individuell», so Loum-Gräser.

Silvan Hänni führt seit Dezember 2023 das Ressort Wirtschaft & Service bei 20 Minuten. Er war zuvor stellvertretender Leiter des Sportressorts. Er studierte an der Universität St. Gallen internationale Beziehungen und arbeitete früher für Blick sowie ein internationales Beratungsunternehmen.

Katrin Ofner leitet seit 2021 das People-Ressort und ist als Royal-Expertin tätig. Sie kam aus Wien nach Zürich und studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Vor 20 Minuten arbeitete sie unter anderem für Heute.at und Falstaff Living.

Lea Sulzberger wurde Anfang 2024 zur Leiterin Social Media befördert, nachdem sie zunächst als Social Media Managerin bei 20 Minuten gestartet war. Sie studierte Multimedia Production in Chur und arbeitete zuvor bei Homegate und Ringier.

«Wir bedauern ihre Abgänge ausserordentlich und danken an dieser Stelle für ihr grosses Engagement für 20 Minuten und die gute Zusammenarbeit», so das Statement der Kommunikationsleiterin. Die drei Führungskräfte wollten sich nicht weiter zu ihren Abgängen äussern.