Tages-Anzeiger: Drei Kündigungen im Wirtschaftsressort

von Michèle Widmer

Im Wirtschaftsressort der Mantelredaktion des Tages-Anzeigers kommt es Ende dieses Monats zu mehreren Abgängen. Erich Bürgler hatte diese Woche seinen letzten Arbeitstag bei Tamedia und startet im August als Redaktor bei der Bilanz von Ringier Axel Springer Schweiz.

Der Abschied von SonntagsZeitung/Tages-Anzeiger falle ihm nicht leicht, sagt Bürgler auf Anfrage. «Ich hatte eine spannende und herausfordernde Zeit, während der ich viel gelernt habe. Ich habe mit einem Team von hervorragenden Journalisten und Journalistinnen zusammengearbeitet», sagt er und fügt an: «Ich hoffe, dass ich mit vielen in Kontakt bleibe.»

Zu den Gründen sagt er: «Nach zehn Jahren ist es Zeit für eine neue Herausforderung. Ich freue mich bei der Bilanz auf vertiefte, fundierte Recherchen für ein renommiertes Wirtschaftsmagazin.» Über Bereiche wie Detailhandel und Nahrungsmittelindustrie werde er weiterhin schreiben. Er werde sich aber auch neuen Themenfeldern widmen und hoffentlich spannende Geschichten aufdecken.

Bürgler hat Journalismus und Organisationskommunikation am Institut für Angewandte Medienwissenschaften in Winterthur studiert. Später hat er bei der Nachrichtenagentur Reuters und für die Finanz und Wirtschaft gearbeitet.

Von Zürich nach Lausanne



Auch Bianca Lüthy zieht nach knapp zwei Jahren bei Tamedia weiter. Die Journalistin stiess im September 2021 von 20 Minuten zur Mantelredaktion. Nun wechselt sie in die Kommunikation, wie sie auf Anfrage sagt. Und zwar in die Westschweiz an die École hôtelière de Lausanne, wo sie Corporate Communications Managerin wird. Lüthy hat Journalismus und Kommunikation an der ZHAW studiert und war danach beim ZollikerZumikerBoten, beim Blick und bei Nau.ch tätig.



Einen internen Wechsel vollzieht Angelika Gurtner. Sie wechselt zum neu lancierten Verkehrsmonitor von Tamedia, der nach den Sommerferien startet (persoenlich.com berichtete). Gurtner arbeitet seit 2020 im Tamedia-Wirtschaftsteam und war davor über 15 Jahre für die Nachrichtenagentur Reuters in der Schweiz, Österreich und Deutschland tätig.