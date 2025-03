Bichsel | Tamedia: «Er war ein Autor mit Ausstrahlung über die Schweiz hinaus»

Publiziert am 18.03.2025

Einmal gehört und nie wieder vergessen: Wer in seiner Kindheit die Geschichten wie «Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen», «Die Erde ist rund» oder «Ein Tisch ist ein Tisch» gehört hat, den begleiten sie bis heute. So geht es auch Matthias Ackeret und Nick Lüthi, die in der aktuellen Podcastfolge auf das Schaffen des am vergangenen Samstag verstorbenen Schriftstellers Peter Bichsel zurückblicken. «Er war ein Autor mit Ausstrahlung über die Schweiz hinaus, etwa als Mitglied der Gruppe 47», hält Ackeret fest.

Weiteres Thema im Podcast ist das Jubiläum des Schweizer Werbe-Auftraggeber­verbands (SWA), der am Dienstag seinen 75. Geburtstag feierte. Und schliesslich kommt noch ein aktuelles Projekt von Tamedia zur Sprache, bei dem Interviews mithilfe von KI zusammengefasst und als Lauftexte ausgespielt werden, um so mehr Reichweite und andere Publika zu erreichen.

