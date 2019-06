SRF: Erste «Deville»-Sendung verzeichnet höchste Quote

von Loris Gregorio

SRF hat am Sonntagabend die letzte Show der siebten Staffel von Dominic Devilles Satire-Sendung ausgestrahlt. Mit dem neuen Sendeplatz am Sonntagabend erreichte «Deville» in der ersten Sendung am 31. März die höchste Quote der Staffel (persoenlich.com berichtete).

Auf Anfrage von persoenlich.com hat SRF am Montag die Quoten der Staffel zur Verfügung gestellt. Die Zahlen zeigen, dass sich der Marktanteil zwischen 13,8 und 19,7 Prozent bewegt und damit einigermassen stabil hält. Wobei die erste Sendung mit 19,7 Prozent am höchsten war, die letzte liegt rund zwei Prozent darunter. Im Durchschnitt lag der Marktanteil bei 16,6 Prozent, die Zuschauerzahlen bei 214'900.





Vergangenen Monat sorgte der Satiriker zusätzlich für Schlagzeilen, als er bei einem Projekt mitsang, das für die Europawahlen veröffentlicht wurde. Kopf dieses Songs war der deutsche Satiriker Jan Böhmermann, der Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa einspannte. Seit der neuen Programmierung am Sonntagabend neu in der Sendung ist der Sidekick Patrick Karpiczenko alias Karpi.

Ein Fazit von «Deville» am neuen Sendeplatz zieht persoenlich.com-Redaktionsleiterin Edith Hollenstein auf persoenlich.com/blog. Dort schreibt sie: «Dominic Deville und sein hellwacher Sidekick Patrick Karpiczenko haben Profil, wirken souverän und irgendwie ansteckend positiv.»