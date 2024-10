RTR | ZFF: «Es herrscht eine komische Stimmung»

Publiziert am 08.10.2024

Am Donnerstag startete das Zurich Film Festival – nicht ohne Misstöne im Vorfeld. In der neuen Folge vom persoenlich.com-Podcast sprechen persönlich-Verleger Matthias Ackeret und Redaktor Christian Beck über den Schlingerkurs im Zusammenhang mit «Russians at War». Das Filmdrama «September 5» über das Olympia-Attentat von 1972 wird ebenfalls thematisiert. Ausserdem geht es im Podcast um die SRG-Sparmassnahmen, die auch vor der rätoromanischen Schweiz nicht Halt machen. «Es fühlt sich im Moment niemand richtig gut», beschreibt Ackeret die Stimmung in der Medienbranche. Am Schluss des Podcasts wird das 30-jährige Bestehen von TeleZüri nochmals Thema – und in diesem Zusammenhang auch der Kultwerbespot von Bettwaren Fischer.

Die neueste Podcastfolge wurde ausnahmsweise am Donnerstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon voraufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Haben Sie eine Folge verpasst? Hier finden Sie alle Ausgaben der vergangenen Wochen im Überblick. (red)