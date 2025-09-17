Bloomberg: Fabienne Kinzelmann bleibt im Journalismus

Fabienne Kinzelmann hat am 8. September als Reporterin für Schweizer Unternehmen bei Bloomberg begonnen. Ihr Schwerpunkt wird auf Pharma und Nestlé liegen. «Die Ressourcen und die Art, wie Bloomberg Journalismus macht», reizen Kinzelmann an der neuen Stelle.

«Bloomberg ist das relevanteste Wirtschaftsmedium weltweit und investiert konsequent in Recherche und Qualität. Besonders motivierend finde ich, dass ich in einem diversen, internationalen Umfeld arbeiten darf», so die 33-Jährige zu persoenlich.com. Nebenbei absolviert sie weiterhin einen berufsbegleitenden MBA.

«Ressourcen werden überall knapper»

Nach ihrer Freistellung bei Ringier im März hatte Kinzelmann auch einen möglichen Ausstieg aus dem Journalismus erwogen. «Die Ressourcen werden ja überall knapper, die Perspektiven fast überall nur schlechter», begründete sie damals ihre Überlegungen (persoenlich.com berichtete).

Kinzelmann war im Rahmen der Reorganisation der Wirtschaftsmedien bei Ringier freigestellt worden. Sie arbeitete seit 2018 bei Ringier und seit September 2022 bei der Handelszeitung als Redaktorin für Internationale Wirtschaft. Die Kündigung erreichte sie während einer Pressereise in El Salvador und Honduras.

Bis Mai war Kinzelmann Co-Präsidentin des Vereins Qualität im Journalismus (QuaJou). Sie besitzt einen Masterabschluss in Religion-Wirtschaft-Politik und wurde an der Journalistenschule IFP in München ausgebildet. Während des Studiums war sie als freie Journalistin für Spiegel Online, FAZ und DPA tätig.