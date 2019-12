Social Media: Fake-Account von TX Group auf Twitter

von Michèle Widmer

Unbekannte haben auf Twitter ein gefälschtes Konto der TX Group, der zukünftigen Holding von Tamedia, eröffnet. Am Dienstag hat @tx_group auf einen Tweet des Kabarettisten Gabriel Vetter reagiert, in dem dieser eine satirische Bemerkung zum Logo der Holding gemacht hat. Bis am Mittwochmittag hatte der Fake-Account 74 Follower.

Erstens heissen wir jetzt TX Group (wovon Tamedia ein Teil ist) und zweitens wollen Sie bitte rufschädigende Assoziationen bleiben lassen. Satire hört dort auf, wo Börsenrelevanz anfängt. — TX Group (@tx_group) December 3, 2019

Tamedia stellte auf Twitter klar, dass es sich um einen gefläschten Account handelt. Auf Anfrage ergänzt Tamedia-Sprecherin Nicole Bänninger: «@tx_group ist kein Twitter-Account von uns und steht weder in Verbindung zur heutigen Tamedia noch zur zukünftigen TX Group. Wir prüfen eine mögliche Markenrechtsverletzung und sind mit Twitter in Kontakt.»

AZ und SZ auf Twitter gesperrt

Auch CH Media hat in diesen Tagen mit Account-Problemen auf Twitter zu kämpfen. Die Kontos der «Aargauer Zeitung» sowie der «Solothurner Zeitung» sind zurzeit gesperrt. Betroffen seien die Kontos der Nordwestschweiz, jene von Tagblatt und «Luzerner Zeitung» nicht, sagt CH-Media-Sprecherin Nathalie Enseroth auf Anfrage. Der Twitter-Account der «bz Basel» sei mittlerweile wieder freigeschaltet.

Warum die Kontos gesperrt wurden, weiss man bei CH Media nicht. «Wir haben über den offiziellen Weg Einsprache gegen die Sperre gemacht», sagt Enseroth.