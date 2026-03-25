CH Media: Familie Wanner übernimmt restliche Anteile

Publiziert am 25.03.2026

Die AZ Medien AG übernimmt die CH Media Holding AG per 1. April zu 100 Prozent. Bislang hielt die AZ Medien AG 65 Prozent der Aktien, die NZZ Regionalmedien AG 35 Prozent, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Damit liegt die unternehmerische Verantwortung für CH Media künftig vollständig bei der Eigentümerfamilie Wanner.

«Mit diesem Schritt schliessen wir einen über die letzten acht Jahre angelegten strategischen Prozess ab und schaffen stabile Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung von CH Media», wird CEO Michael Wanner zitiert. Gemeinsam mit seinen Geschwistern Florian und Anna übernahm er das Familienunternehmen Ende 2025 in fünfter Generation. Verleger und Verwaltungsratspräsident Peter Wanner übertrug seine Beteiligung an der AZ Medien AG im Rahmen einer Nachfolgeregelung an seine Kinder.

Zu CH Media gehören unter anderen die Aargauer Zeitung, das St. Galler Tagblatt, die Luzerner Zeitung, das Onlineportal Watson sowie zahlreiche private TV- und Radiostationen. Das Geschäftsjahr 2025 schliesst das Medienunternehmen mit einem operativen Jahresgewinn von 14,2 Millionen Franken ab, wie CH Media weiter mitteilte. (sda/pd/spo)

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