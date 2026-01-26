SRF: Fiona Endres wird Korrespondentin in London

Publiziert am 26.01.2026

In London folgt Endres auf Patrik Wülser, dessen Mandat ausläuft (persoenlich.com berichtete). Anders als ihr Vorgänger wird Endres nicht nur fürs Radio berichten, sondern auch für Fernsehen und Online.

Fiona Endres arbeitet seit 2017 bei SRF. Sie war zunächst als Reporterin und Rechercheurin bei der «Rundschau» tätig und deckte unter anderem die Spionage-Affäre rund um die Crypto AG auf. Für diese Recherche wurde sie 2020 gemeinsam mit ihren Co-Autorinnen zur Schweizer Journalistin des Jahres gewählt.

Sie war schon bisher trimedial tätig

Seit 2021 leitet Endres in Co-Leitung das Team «SRF Investigativ», das trimedial produziert. Sie verantwortet die Entwicklung der Rechercheprozesse und die Publikationen auf verschiedenen SRF-Kanälen. Das Team wird nach ihrem Weggang weiterhin von der bisherigen Co-Leiterin Nina Blaser geführt.

Endres hat Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg sowie Geschichte in Utrecht studiert. Nach dem Studium absolvierte sie das zweijährige Volontariat bei Tamedia mit der Diplomausbildung an der Journalistenschule MAZ.

Wechsel auch in Brüssel

Gleichzeitig mit dem Wechsel in London kehrt EU-Korrespondent Charles Liebherr nach Ablauf seines Mandats in die Schweiz zurück. Er wechselt im Sommer als Produzent zur Radio-Hintergrundsendung «Echo der Zeit». Matthias Strasser übernimmt ab Sommer 2026 den Korrespondentenposten in Brüssel. (pd/nil)