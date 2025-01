Radio SRF: Flavio Stucki verlässt Virus

Publiziert am 10.01.2025

Flavio Stucki hat sich entschieden, Radio SRF Virus und damit SRF per Ende April 2025 zu verlassen. «Meine Zeit bei Radio SRF Virus war sehr spannend und lehrreich. Hier konnte ich mein Hobby zu meinem Beruf machen, was ich sehr schätze», wird Stucki in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. «Gleichzeitig merke ich aber, dass ich einen kreativen Peak erreicht habe und es für mich an der Zeit ist, neue Eindrücke zu sammeln. Zurzeit geniesse ich es, keine weiteren konkreten Pläne zu haben. Stucki out.»

Der 25-jährige Stucki ist seit über drei Jahren für SRF tätig, ab 2022 als Moderator und Videoproduzent für Radio SRF Virus (persoenlich.com berichtete). Als TikTok-Gesicht von Radio SRF Virus ist er im steten Austausch mit den jungen Menschen in der Deutschschweiz. Dafür ist er viel auf der Strasse, an Events und Festivals unterwegs und taucht in seinem Video-Content in die Lebenswelten des Virus-Publikums ein, schreibt SRF in der Mitteilung.

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er besonders durch eine polarisierende «Meteo»-Ausgabe, in der Flavio Stucki moderierte und die laut Thomas Bucheli, Leiter von «SRF Meteo», eine jüngere Zielgruppe habe ansprechen sollen.

Wohin ihn seine nächsten beruflichen Schritte führen werden, steht für Stucki noch nicht fest. Darüber möchte er sich beim Reisen klarer werden.

David Largier, Leiter Radio SRF Virus: «Ich danke Flavio Stucki für seinen grossartigen Einsatz in den letzten drei Jahren und für alles, was er für die Sichtbarkeit und Bekanntheit der Marke Radio SRF Virus geleistet hat. Für seine Zukunft wünsche ich ihm alles Gute, wo auch immer sein Weg ihn hinführen wird. (pd/awe)