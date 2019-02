Finews.ch: Florian Wicki an Bord geholt

Florian Wicki ist per Mitte November als Redaktor zum Team von Finews.ch gestossen. «Mich hat der hohe Grad an Professionalität und das Know-how der Redaktion beeindruckt», sagt der 26-Jährige gegenüber persoenlich.com. Auch habe es ihn gefreut, dass sich die Redaktion auf das «Experiment mit einem Branchenfremden» wie ihm eingelassen habe, der überdies «den Altersschnitt derart runterzieht».

«Wir freuen uns sehr, Florian Wicki an Bord zu haben, weil er unter anderem auch politisches Know-how in die Redaktion einbringt. Ausserdem wird er dank seiner Erfahrung im Bereich der Sozialen Medien Finews.ch noch gezielter positionieren können», lässt sich Chefredaktor Peter Hody in einer Meldung auf dem Finanzportal zitieren. Mitgründer Claude Baumann ergänzt: «Florian Wicki trägt massgeblich zur Verjüngung unseres Teams bei, was auch unser erklärtes Ziel ist.»

Der 26-Jährige studierte Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und wechselte danach an die Ringier Journalistenschule, die er Ende 2018 abschloss. Für die «Blick»-Gruppe arbeitete Wicki in der Bundeshausredaktion in Bern, beim «Sonntagsblick» sowie zeitweise für das amerikanische Magazin «Politico Europe» in Brüssel. (as)