CH Media: Digitales Redaktionsteam wird gestärkt

Silja Hänggi übernimmt ab Oktober 2021 als Head of Video die Verantwortung für die Bewegtbildinhalte der Bereiche TV Regional und Radio, darunter die Today-Plattformen. Neu ist sie auch Mitglied der TV-Regional-Chefredaktion, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 35-Jährige ist seit rund sechseinhalb Jahren für CH Media tätig und seit 2017 Leiterin der Video Unit.

Die Zürcherin, die seit 2018 den berufsbegleitenden Masterstudiengang «Digital Journalism» an der Hamburg Media School absolviert und demnächst abschliesst, freut sich auf ihre neue Aufgabe: «In den vergangenen Jahren konnten wir den Bewegtbildbereich digital bereits stark ausbauen. Schnell, aktuell, informativ und auch unterhaltsam – mit dem Fokus auf die Produktion von Online-Inhalten für die Today-Plattformen wird uns das in Zukunft noch stärker gelingen.» In ihrer neuen Funktion als Head of Video berichtet Silja Hänggi weiterhin an Oliver Steffen, Chefredaktor TV Regional bei CH Media, wie es weiter heisst.

«Silja Hänggi begeistert mit ihrer zielstrebigen Hartnäckigkeit und der Fähigkeit, ihre Teams grosse Ziele erreichen zu lassen. Hohe Wachstumsraten sind ihr Anspruch. Ich freue mich und bin überzeugt, dass sie dem auch in den kommenden Jahren gerecht wird», sagt Steffen.

Laura Guggisberg tritt ab Dezember 2021 die Stelle als Leiterin Social Media an, wie es weiter heisst. Damit verantwortet sie neu die Social-Media-Arbeit der Bereiche TV Regional, Radio und der Today-Plattformen. Bis anhin agierte die 31-Jährige rund drei Jahre als Online-Produzentin für Radio 24 und Virgin Radio Switzerland. Zuvor war Guggisberg für SRF als Online-Redaktorin tätig.

Die Aargauerin, die über einen Bachelor-Abschluss in Journalismus und Organisationskommunikation an der ZHAW verfügt, lässt sich wie folgt zitieren: «Ich freue mich sehr, den Social-Media-Bereich mit einem starken Team weiterzuentwickeln. Auf all unseren Vektoren erreichen wir bereits ein grosses Publikum. Künftig können wir durch die Zusammenarbeit in den konvergenten Newsrooms unsere Social-Media-Strategie weiter ausbauen und schärfen.» Laura Guggisberg berichtet in ihrer neuen Funktion als Leiterin Social Media nach wie vor an Christian Ortner, Leiter Digital Radio/TV Regional bei CH Media.

«Laura Guggisberg ist eine absolute Expertin und kann andere für die gemeinsame Sache begeistern. Sie ist ein Garant für den weiteren konsequenten Ausbau und die Professionalisierung unserer Social-Media-Aktivitäten», so Ortner. (pd/tim)