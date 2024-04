Tages-Anzeiger: Helene Obrist startet im Zürich-Ressort

Im Zürich-Ressort vom Tages-Anzeiger stehen personelle Veränderungen bevor. Helene Obrist stösst per 1. Juli zum Tagi und vervollständigt damit das Team der Tagesverantwortlichen.



Obrist arbeitete zwischen 2016 und 2022 bei Watson, zuletzt leitete sie das Reporterteam. Ab Herbst 2022 war sie bei der NZZ am Sonntag für das NZZ Digitalmagazin verantwortlich, das mit dem Wechsel in der Chefredaktion eingestellt wurde. Sie ist im Vorstand des Reporter:innen-Forums Schweiz. Die 31-Jährige ist in Stadel im Zürcher Unterland aufgewachsen, wohnt in Zürich und gibt neben ihrer Arbeit als Journalistin Fitness- und Sportkurse.

«Mein Herz schlug schon immer für den tagesaktuellen Journalismus und ich freue mich, das Züri-Team in Zukunft beim Tages-Anzeiger dabei unterstützen zu können», wird Helene Obrist in einer Mitteilung zitiert.

Obrist folgt auf Rahel Bains, die das Züri-Team vom Tages-Anzeiger nach etwas mehr als einem Jahr wieder verlässt. Bains startet im August als Leiterin Kommunikation und Audience Development bei der Gessernallee (persoenlich.com berichtete).

Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Fabienne Sennhauser, stellvertretende Chefredaktorin der Zürichsee-Zeitung, im Juni zum Zürich-Ressort vom Tages-Anzeiger stösst. Sie wird dort, wie Obrist, regelmässig als diensthabende Redaktorin die Berichterstattung mitverantworten (persoenlich.com berichtete). Sennhauser übernimmt die Stelle von Susanne Anderegg, die nach 29 Jahren im Zürich-Ressort vom Tages-Anzeiger in Pension geht. (pd/wid)