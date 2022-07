NZZ am Sonntag: Helene Obrist verlässt Watson

von Michèle Widmer

Watson sucht eine neue Chefreporterin oder einen neuen Chefreporter: Helene Obrist hat ihre Stelle beim Newsportal gekündigt und startet bei der NZZ am Sonntag. Dort wird sie ab Oktober Leitende Redaktorin beim im Februar lancierten Onlinemagazin NZZ Magazin. Boas Ruh, der diesen Posten bisher inne hatte, ist im August bei der Republik gestartet (persoenlich.com berichtete).

Nach fast sechs Jahren bei Watson sei es Zeit für eine neue Herausforderung gewesen, sagt Obrist auf Anfrage, und fügt an: «Auch wenn mir das nicht leichtgefallen ist.» Den Reiz am Job bei der NZZ am Sonntag formuliert sie so: «Ich darf an einem sehr spannenden digitalen Transformationsprozess mitarbeiten.»

Obrist hat im August 2016 bei Watson als Reporterin angefangen, seit bald drei Jahren leitet sie das Team der Reporterinnen und Reporter. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik, Recht und Politik studiert und danach ihren Master in New Media Journalism an der Leipzig School of Media gemacht.