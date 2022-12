Als Public-Value-Leiterin: Henriette Engbersen wechselt zur SRG

von Tim Frei

Der Bereich Public Value der SRG bekommt eine neue Leitung: Henriette Engbersen, von 2017 bis 2022 Korrespondentin von SRF in Grossbritannien und Irland, übernimmt per Februar 2023 die Leitung des Bereichs Public Value bei der SRG in Bern. So heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend. «Diese Stelle bei der SRG ist eine Chance, die so schnell nicht wiederkommt, deshalb der jetzige Wechsel», sagt Engebersen auf Anfrage. Es sei eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit Projekten in allen vier Sprachregionen und mit allen Einheiten der SRG, so die 42-Jährige weiter.

Der Bereich Public Value befasst sich gemäss Mitteilung «mit der besonderen Rolle der SRG als Service-public-Unternehmen im medialen Ökosystem der Schweiz und soll im fortlaufenden Dialog mit der Bevölkerung den Beitrag der SRG zur Identität der Schweiz und zum nationalen Zusammenhalt weiter schärfen».

Für diesen neuen Job wird Engbersen die Beratungsfirma Level Consulting verlassen, für die sie seit ihrem Abgang bei SRF als Executive Searcherin tätig ist. «Ich verlasse Level Consulting schweren Herzens, es war eine tolle Zeit und viel zu kurz», so die frühere Journalistin gegenüber persoenlich.com. Sie sei allen Kolleginnen und Kollegen dankbar für die spannenden Erfahrungen.

«Ich vertrete die Werte der SRG mit Leidenschaft»

Larissa Bieler, Geschäftsleitungsmitglied der SRG, Direktorin von SWI swissinfo.ch und Hauptverantwortliche Public Value, sagt laut Mitteilung: «Mit Henriette Engbersen wird eine im In- und Ausland sehr erfahrene Journalistin den Bereich ‹Public Value› der SRG leiten. Sie kennt den medialen Service public, dessen Bedeutung und die Herausforderungen auch international bestens und wird den gesellschaftlichen Mehrwert des öffentlichen Medienhauses in der Schweiz im Dialog mit der Bevölkerung glaubwürdig stärken. Wir freuen uns sehr auf ihren Start im Februar.»

Mit der SRG ist Engbersen künftig für den Verein tätig, für dessen TV-Kanäle (SRF) sie lange als Korrespondentin berichtete. Hatte sie demnach Heimweh-Gefühle? «Als SRF-Korrespondentin war ich in London zuhause, jetzt gehe ich zur SRG, welche ihre Büros in Bern hat. Es ist ein neues Umfeld und Team, darauf freue ich mich sehr. Also von Heimweh kann keine Rede sein, es ist eher nochmals Neuland», so Engebersen gegenüber persoenlich.com.

Was ihr sicherlich vertraut sei, seien die Public Values, also Werte der SRG. Deren Bedeutung habe sie sich während ihrer früheren Tätigkeit als Journalistin bei SRF tagtäglich begleitet und geprägt. «Ich vertrete diese Werte mit Leidenschaft und freue mich, auf dieser Erfahrung aufzubauen und den Bereich mit allen Beteiligten weiter entwickeln zu können.»

Engebersen, gebürtige Niederländerin, hat einen Bachelor in Journalismus und Kommunikation, einen Master in Design und Visual Communication sowie eine Weiterbildung in Women’s Leadership Development an der Universität Oxford.