My105: Jan Müller übernimmt Jugendradio

Publiziert am 05.02.2026

Giuseppe Scaglione, der Radio 105 im Jahr 1997 gegründet hatte, übergibt nach fast 30 Jahren sein Lebenswerk an Jan Müller. Mit seiner Frau und Wegbegleiterin Paola Libera wandert er nach Italien aus, wo sich das Paar ein Haus gekauft hat.

«Ich hatte seit Kind zwei grosse Träume: ein eigenes Radio und eines Tages am Meer leben. Ich lasse den ersten Traum los, um mich auf den zweiten einzulassen, ohne ein Ziel zu haben», so Scaglione am Donnerstag an einer Veranstaltung mit Wegbegleitern. Er plane zunächst ein einjähriges Sabbatical.

Jan Müller begann seine Radio-Karriere bei Radio 105 und prägte das Jugendradio zwölf Jahre lang als Programmleiter und Morgenshow-Moderator. Nach seiner Zeit bei Radio 24 gründete er 2017 das Tech-Unternehmen Audiospace, das Software für digitale Audio-Plattformen entwickelt. Das Unternehmen hat kürzlich einen Grossauftrag in den USA gewonnen und stattet die 220 Radiosender von Connoisseur Media mit seiner Software aus (persoenlich.com berichtete).

Für Müller ist die Übernahme ein Glücksfall: «Ich war immer mit Radio 105 emotional verbunden, weil es mich in der Schweizer Radiolandschaft sozialisiert hat. Es ist auch der ideale Community-Listening-Showroom für mein Unternehmen.»

«Jan trägt den Spirit und die DNA von 105 in sich. Er liebt Radio mit derselben Leidenschaft, mit der wir es immer getan haben», so Scaglione in einem persoenlich.com-Interview. «Uns war wichtig, dass 105 weiterlebt – und nicht in einem Konzern aufgeht.»

Radio 105 startete 1997 als Testsendung über Kabel. Nach einem Konkurs 2014 kehrte Scaglione 2015 mit My105 DJ Radio als digitale Musikplattform zurück und erreicht eine junge Zielgruppe. (pd/cbe)