Fairmedia: Jeremias Schulthess ist neuer Geschäftsführer

Jeremias Schulthess ist seit Anfang März Geschäftsführer von Fairmedia. Er ersetzt Jessica King, die zurück in den Journalismus wechselt. Schulthess wird die Geschäftstelle – wie zuvor King – in einem 50-Prozent-Pensum führen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Fairmedia ist nicht nur für Betroffene von unfairer Medienberichterstattung wichtig. Die Arbeit des Vereins soll umgekehrt auch die Glaubwürdigkeit der Medien im Allgemeinen stärken und vermittelnd wirken», wird Schulthess in der Mitteilung zitiert. Neben der Weiterführung des Beratungsangebots will der neue Geschäftsführer einen Schwerpunkt auf Medienkompetenz-Trainings legen. «Ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft auch Kurse an Schulen anbieten, um Jugendlichen zu erklären, was Journalisten tun und warum Medien wichtig sind.»

Schulthess hat die vergangenen sieben Jahre als Journalist gearbeitet. Er arbeitete für die Basellandschaftliche Zeitung, TagesWoche und in einem Kurz-Stage bei der «Rundschau» vom Schweizer Fernsehen. Zuletzt absolvierte der 35-Jährige eine Weiterbildung in Kommunikation.

King, die im Februar 2019 die Stelle antrat, führte die Beratungen für Medienbetroffene weiter und lancierte Kampagnen, die schweizweit Beachtung fanden: zum Beispiel das Crowdfunding zur Unterstützung von Jolanda Spiess-Hegglin (persoenlich.com berichtete). Fairmedia-Präsident Beat Jans bedauert in der Mitteilung den Abgang von King. «Sie hat für den Verein sehr wertvolle Arbeit geleistet und einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass sich Fairmedia weiterentwickeln kann. Ihre Arbeit wurde vom Vorstand sehr geschätzt», so Jans. (pd/cbe)