Radio 24: Jessica Spescha wechselt die Branche

Jessica Spescha, seit 2022 Produzentin und Moderatorin bei Radio 24, verlässt den Sender per Ende Monat. «Entscheidend für mich, das Radio zu verlassen, ist schlicht meine Neugier. Ich mag es sehr – und es liegt in einer gewissen Art und Weise in meiner Natur –, dass ich gerne neue Dinge ausprobiere», so die 29-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com.

Per 1. November wechselt sie zum Automobilhändler Amag ins Product Management. «Der Bereich Product Management hat mich schon immer sehr interessiert», so Spescha. Doch: «Das Radio liegt mir nach wie vor am Herzen, und die Entscheidung, diesen neuen Weg zu gehen, fiel mir alles andere als leicht.» Da sich nun diese Möglichkeit eröffnet habe, wolle sie diesen Schritt wagen. Spescha: «Das Radio wird jedoch immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.»

Spescha arbeitete bis 2018 als Versicherungsberaterin im VermögensZentrum. Danach wechselte sie zu Radio 1 und Planet 105, wo sie sich um Social Media, Medienpartnerschaften und Eventmanagement kümmerte. Ab 2021 absolvierte Spescha die CH Media Academy und stiess so zu Radio 24 (persoenlich.com berichtete). Dort produzierte sie die Morgenshow, moderierte Sendungen, betreute Volontäre aus der CH Media Academy sowie Lehrlinge, aber auch Social Media war in ihrer Verantwortung.