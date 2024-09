Tele 1: Juan Riande kehrt nach Kündigung zurück

Ein Schrecken mit Happy End: Der Luzerner Videojournalist Juan Riande hat soeben bei Tele 1 einen 50-Prozent-Vertrag unterzeichnet. Damit kehrt der 21-Jährige am 1. Oktober zu jenem Lokalsender zurück, bei dem er noch Anfang Jahr auf die Strasse gestellt wurde. Riande gehörte zu jenen über 30 Personen bei CH Media Entertainment, denen im Rahmen des Stellenabbaus gekündigt wurde. Er machte seine Geschichte mit einem Video auf Instagram öffentlich (persoenlich.com berichtete).

«Als ich mich letztes Jahr für einen Wechsel zu Tele 1 entschied, wollte ich als VJ-Erfahrungen sammeln, die mich als Journalist weiterbringen», so Riande, der zuvor bei Radio 3Fach tätig war, am Freitag auf Anfrage. «Im Tagesgeschäft werde ich auf unterschiedlichste Arten gefordert und lerne viel über mich und meine Arbeit. An genau dieser beruflichen und persönlichen Entwicklung möchte ich trotz meiner Kündigung festhalten. Ich bin der Meinung, dass Tele 1 dafür der richtige Ort ist.» Er habe sich bei Tele 1 immer sehr wohlgefühlt – und dies habe sich bis heute nicht geändert.

«Gekränkt, aber profitiert»

Die Kündigung habe aber auch positive Seiten gehabt, bilanziert Riande gegenüber persoenlich.com: «So sehr mich die Kündigung und die daraus resultierenden Umstände gekränkt haben, habe ich auch davon profitiert. Durch die Resonanz auf das Video konnte ich neue Erfahrungen sammeln, interessante Menschen kennenlernen und an Projekten mitwirken, die mich nachhaltig positiv geprägt haben.»

Nebst seinem Teilzeitpensum bei Tele 1 wird Juan Riande selbstständig tätig sein und sich im Herbst vor allem auf seine Diplomarbeit konzentrieren. Er absolviert derzeit den Diplomlehrgang am Journalismusinstitut MAZ.