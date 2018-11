Jürg Marquard öffnet erstmals Kapitalstruktur seiner Marquard Media Group (MMG): Bijan Khezri, Group-CEO und Delegierter des Verwaltungsrats, beteiligt sich mit 20 Prozent an der Firma. Dies geschieht über eine Kapitalerhöhung an der Marquard Media Group AG, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

«Seit über 18 Monaten haben Bijan und ich eine Partnerschaft für die Zukunft aufgebaut. In sehr kurzer Zeit wurden weitreichende Restrukturierungen eingeleitet und zum Teil vollendet, um die Marquard Media Group für die Umsetzung und Skalierung neuer Geschäftsmodelle und den Eintritt in neue Geschäftsfelder zu positionieren. Die erstmalige Öffnung der Kapitalstruktur in der mehr als 50-jährigen Firmengeschichte ist ein wichtiger strategischer Meilenstein und leitet ein entscheidendes Wachstumskapitel ein», lässt sich Jürg Marquard, Gründer und Präsident des Verwaltungsrats der Marquard Media Group, zitieren.

Khezri hat 2017 die operative Gruppenleitung der Marquard Media Group übernommen. Er sei seit mehr als 20 Jahren ein führendes Mitglied von Verwaltungsräten und Investor börsennotierter sowie privater Unternehmen in Europa und den USA, hiess es in der Mitteilung.

Die Mediengruppe von Marquard wurde vor über 50 Jahren gegründet und startete ihren Aufstieg mit Magazinen wie Cosmopolitan und Joy. Heute ist das Unternehmen in den Segmenten Print, Online, Events und softwarebasierten Dienstleistungen tätig.

Unter anderem organisiert es das Spieleindustrieforum Devcom, gibt Magazine wie Games aktuell und das Linux-Magazin heraus und betreibt Portale wie golem.de und gamesworld.de. Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Gruppe auch in Polen und Ungarn aktiv.

Khezri will die Gruppe wieder zu einer Pionier-Rolle in Europa zurückführen. (pd/sda/awp/eh)