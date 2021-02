Neue Zürcher Zeitung: Katharina Fontana kehrt zur NZZ zurück

«Ich freue mich sehr, dass mit Katharina Fontana eine starke liberale Stimme und hervorragende Journalistin zu uns zurückkehrt», wird Christina Neuhaus, Leiterin des Inlandressorts der NZZ, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «Nach fast vier Jahren Wochenjournalismus hat mich die Anfrage der NZZ, ob ich zurückkehren und wieder tagesaktuell tätig sein möchte, angesprochen», so Fontana auf Anfrage von persoenlich.com. «Ich freue mich darauf, im Inlandressort mit Kommentaren und Analysen zum bürgerlich-liberalen Profil der NZZ beizutragen.»

In ihrer neuen Position wird sich Katharina Fontana schwerpunktmässig den Themen Recht und Gesellschaft widmen. Bereits zwischen 1999 und 2003 war die profilierte Journalistin für das Inlandressort der NZZ tätig gewesen. Danach arbeitete sie zehn Jahre lang in der Bundhausredaktion und übernahm im Jahr 2013 die Bundesgerichtberichterstattung.

In der «Höhle der Löwen»

Nach insgesamt 19 Jahren verliess Katharina Fontana 2017 die NZZ und wechselte zur Weltwoche (persoenlich.com berichtete). Bei der Weltwoche habe sie viel gelernt und mehr Leichtigkeit im Schreiben gewonnen. «Die journalistische Freiheit, die einem Chefredaktor Roger Köppel gewährt, ist enorm gross», so Fontana zu persoenlich.com. «Zudem habe ich gesehen, dass es in der ‹Höhle der Löwen›, wie mein früherer Kollege Rico Bandle die Weltwoche-Redaktion einst bezeichnet hat, keineswegs so furchterregend zu und hergeht, wie viele anzunehmen scheinen.»

Fontana studierte Jura an der Universität Basel. Vor ihrer Tätigkeit bei der NZZ arbeitete die promovierte Juristin als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesamt für Justiz. (pd/cbe)