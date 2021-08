Nau.ch: Kommentarflut als grosse Herausforderung

von Christian Beck

«Hie und da lese ich die News auf Nau und auch die Kommentare, weil ich Interesse an anderen Meinungen habe», schreibt ein persoenlich.com-Leser an die Redaktion. «In letzter Zeit stelle ich fest, dass extrem stark beleidigende Kommentare veröffentlicht werden.» Es arte aus, meint er.

Vor einem Jahr hiess es bei Nau, dass täglich rund 7000 Kommentare eingehen. Sämtliche Wortmeldungen würden von einem externen Team geprüft und manuell freigeschaltet (persoenlich.com berichtete). «Die Anzahl der Kommentare auf Nau.ch sind erneut enorm gewachsen. Mittlerweile verzeichnen wir täglich weit über 10'000 Kommentare», sagt Nau-Sprecherin Nina Meyer auf Anfrage. Diese Zahl sei umso erstaunlicher, wenn man wisse, dass nur etwa ein Prozent der monatlich über drei Millionen Leserinnen und Leser Kommentare abgeben würden.

Meyer gesteht ein: «Die Diskussionskultur in unseren Kommentarspalten ist und bleibt daher ein stetiger, intensiver Prozess.» Täglich werde an einer Verbesserung des Filterungsprozesses gearbeitet. Dieser bestehe aus Maschine (Tool: Conversario) und Mensch. «Mit Hochdruck arbeiten wir daran, den Systemalgorithmus weiter zu verbessern», so Meyer. Als zusätzliche Massnahme werde die Kommentarspalte bei heiklen Themen von Beginn an geschlossen – «wie zum Beispiel bei Polizeimeldungen, Flüchtlings- oder Genderthemen», so Meyer.