Alle drei neu gewählten SRG-Direktionsmitglieder sind Männer: Roger Elsener wird per 1. Mai neuer SRF-Direktor, Nicolas Pernet wechselt intern zur neuen Direktion Angebot und Moritz Stadler übernimmt die Direktion Operationen – beide ab 1. April (persoenlich.com berichtete). Mit dem Abgang von Swissinfo-Chefin Larissa Bieler Ende März ist Wille die einzige Frau in der Geschäftsleitung.
13.03.2026
SRG
Kritik an männerlastiger Geschäftsleitung
Die Neubesetzung der SRG-Geschäftsleitung unter Susanne Wille sorgt intern für Empörung. Obwohl die Generaldirektorin Frauenförderung betone, seien alle drei neuen Direktoren Männer, heisst es.
