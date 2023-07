Keystone-SDA: Kulturressort-Leiterin Miriam Margani geht

von Christian Beck

Neun Jahre war sie bei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA tätig, zuletzt als Leiterin des Kulturressorts: Miriam Margani, die bis vor Kurzem noch Miriam Lenz hiess. Ab 1. August wird sie Kommunikationsverantwortliche im Kunstmuseum Thun, wo sie bereits seit Juni in einem kleinen Pensum arbeitet.

«Ich bin ein Kind des Printjournalismus'. In meinen ersten Berufsjahren habe ich Geschichten geschrieben, damit sie gedruckt und später meinetwegen online veröffentlicht wurden», so Miriam Margani auf Anfrage von persoenlich.com. «Bei der Nachrichtenagentur habe ich mit der Zeit vermehrt für die Schublade geschrieben – Kritiken, Ausstellungsbesprechungen, Konzertberichte und Hintergründe waren immer weniger gefragt.»

Umso klarer sei der 43-Jährigen geworden, dass ihr inzwischen mehr noch als der Journalismus die Kultur am Herzen liege. «Insofern ist es mir eine grosse Freude, mich fortan voll und ganz auf ihre Seite zu stellen. Die Stelle im Kunstmuseum bietet mir die Möglichkeit, neue Kommunikationswege zu nutzen, und mich auch über andere Kanäle als die Medien für die Erlebbarkeit der Kunst einzusetzen. Das ist beflügelnd.»

Eitelkeit im Hintergrund

Margani startete 2014 als Kulturredaktorin bei Keystone-SDA, seit 2021 ist die Leiterin der Kulturredaktion. Von ihrer Zeit bei der Agentur nimmt sie laut eigenen Aussagen in erster Linie ein grosses Netzwerk mit. «Ich hatte über Jahre mit Kulturinstitutionen, Kultur- und Medienschaffenden sowie Kulturpolitiker:innen in der ganzen Schweiz zu tun – auf den einen oder anderen Kontakt werde ich in Zukunft sicherlich gerne zurückgreifen», so die Journalistin. «Ausserdem habe ich gelernt, meine eigene Eitelkeit in den Hintergrund zu stellen und in gewissen Situationen ganz einfach sehr schnell, sehr zuverlässig und von aussen betrachtet auch anonym zu handeln. Letzteres war mir dann gerade recht, wenn ich einen Text veröffentlichte, der vielleicht nicht sehr schön, aber funktional war.»

Vor Keystone-SDA hatte Margani Stationen als Kultur- und Peopleredaktorin bei der Berner Zeitung und als PR-Verantwortliche bei der Agentur Business+Design. Seit 2020 ist sie als Podcasterin tätig (persoenlich.com berichtete). 2016 war sie Mitbegründerin der Agentur Rockette, die sie seither mit Tamedia-Journalistin Nina Kobelt führt. Während sechs Jahren betrieben sie unter dem Namen einen Musikblog, veröffentlichten mit «Baschi Konkret» ein multimediales Fanmagazin und schrieben in der Berner Zeitung regelmässig über Schlager.

Margani hat Theaterwissenschaft an der Uni Bern sowie Kulturwissenschaften und Soziologie an der Uni Luzern studiert. Sie hat ein CAS in Communications & Media Relations sowie eine Ausbildung als Privatdetektivin.