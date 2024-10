Ringier: Lea Hartmann wechselt zu CH Media

Die Politikjournalistin Lea Hartmann verlässt die Blick-Gruppe auf Ende Jahr. Sie wechselt zur Bundeshaus-Redaktion von CH Media. «Ich bin nun seit über elf Jahren beim Blick. Ich habe gemerkt, dass die Zeit gekommen ist für einen Wechsel», so die 33-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com. «Für CH Media zu arbeiten, war für mich stets eine Option, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Teil des tollen Inlandteams werden darf.»

Hartmann ist seit 2013 beim Blick, zuerst als Newsredaktorin und seit 2018 als Bundeshaus-Journalistin. «Trotz der immer schwieriger werdenden Arbeitsbedingungen für uns Journalistinnen und Journalisten und des steigenden Drucks hängt mir der Journalismus nach wie vor sehr am Herzen», so Hartmann weiter. «Ich bin ehrlich: Auch ich habe mir schon ernsthaft überlegt, aus der Branche auszusteigen. Doch Journalismus ist das, was ich nach wie vor am liebsten tue.» Sie spüre auch eine gewisse Verantwortung, nicht aufzugeben, sondern weiterzukämpfen «für einen qualitativ hochwertigen Journalismus, der unverzichtbar ist für unsere Demokratie».

Zum ersten Mal Redaktionsluft schnupperte Hartmann als Schülerin beim Zofinger Tagblatt, später kamen Praktika bei Blick am Abend, «Kassensturz» und SonntagsZeitung dazu. Sie studierte ab 2010 an der ZHAW in Winterthur Journalismus und Organisationskommunikation und absolvierte ab 2015 an der Uni Luzern berufsbegleitend einen Master in Weltgesellschaft und Weltpolitik.

Auch Tobias Ochsenbein, aktuell Bundeshauskorrespondent der Blick-Gruppe, verlässt Ringier Medien Schweiz. Er wird Mediensprecher bei der Migros (persoenlich.com berichtete).