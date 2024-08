Prime News: Lea Meister wird stv. Redaktionsleiterin

Lea Meister, Onlinechefin und stv. Redaktionsleiterin bei Telebasel/Baseljetzt, wechselt per 1. Oktober zu Prime News. Beim Basler Lokalmedium wird sie stv. Redaktionsleiterin und damit Stellvertreterin von Claude Bühler. «Ich hatte das Bedürfnis, wieder mehr zu recherchieren, Themen tiefgründiger angehen zu können und weniger organisatorische Tasks zu übernehmen», so die 33-Jährige auf Anfrage von persoenlich.com. Zudem habe sie schon länger in Betracht gezogen, nicht mehr Vollzeit zu arbeiten.

Nachfolger von Lea Meister bei Baseljetzt wird Maximilian Fankhauser. Der neue Leiter startet im Oktober, wie am Mittwoch bekannt wurde (persoenlich.com berichtete).

Bei Prime News wird Meister in einem 80-Prozent-Pensum tätig sein. «Besonders reizt mich an der neuen Stelle, wieder regelmässig mit kritischem Blick auf Themenbereiche schauen zu können, die ich schon länger begleite und entsprechend zu meinen persönlichen journalistischen Dossiers zählen kann. Nicht zuletzt auch, weil Prime News einen rein regional geprägten Fokus hat und so auch ein tieferer Einblick in Themenbereiche möglich ist», so Meister, die an der ZHAW in Winterthur Journalismus studierte. Zudem werde die Arbeit in einem kleineren Team eine neue Herausforderung sein, auf die sie sich ebenfalls sehr freue.

Lea Meister wechselte 2022 von der bz Basel zum TV-Sender Telebasel. «Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist die Tatsache, dass nichts wertvoller ist als ein grossartiges Team und man mit entsprechendem Zusammenhalt und gemeinsam mobilisierten Kräften alles erreichen kann», resümiert sie. «Es hat mich zudem auch gefreut und motiviert, wie viele junge Menschen noch immer den Weg in den Journalismus suchen und ihn mit viel Enthusiasmus für die Branche und grossem Einsatz im besten Fall auch finden.»

Den Weg zurück in den Journalismus fand derweil Martin Regenass. Der ehemalige BaZ-Journalist kündigte 2020 seine Stelle und liess sich zum Lehrer ausbilden. Vom Lehrersein hat er aber wieder genug, wie Online Reports berichtete. Das Reporter-Gen sei stärker als der Wunsch zu unterreichten. Am 5. August startete der 45-jährige Regenass in einem 80-Prozent-Pensum bei Prime News.