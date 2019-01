Zum 23. Mal haben die LZ Medien ihre Weihnachtsaktion durchgeführt. Das gesammelte Spendengeld wird Einzelpersonen und Familien aus der Region zugutekommen, die in Not sind. 4‘867‘175 Franken kamen in diesem Jahr zusammen, wie es in einer Mitteilung vom Samstag heisst. Bettina Schibli, Präsidentin der Stiftung LZ-Weihnachtsaktion, freut sich: «Das Ergebnis ist fantastisch und die Solidarität der Zentralschweizer einzigartig. Besonders freue ich mich mit den Menschen, denen wir helfen konnten».

16'309 Privatpersonen und Firmen hätten gespendet, demgegenüber seien 3848 Hilfsgesuche eingegangen. Für «schnelle Hilfe ohne teure Bürokratie» sorge der Beirat. 13 ehrenamtliche Sozialfachleute prüfen alle Hilfegesuche sorgfältig und garantieren für den wirkungsvollen Einsatz der Spendengelder.

Die LZ-Weihnachtsaktion hat seit ihrer Gründung im Jahr 1996 total 54 Millionen Franken gesammelt und über 40‘000 Gesuche behandelt. Sie ist laut eigenen Angaben damit die erfolgreichste Sammelaktion einer Schweizer Tageszeitung. (pd/eh)