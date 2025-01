Marquard Group: Management-Buy-Out ist abgeschlossen

Publiziert am 14.01.2025

Der bisherige Group-CEO Bijan Khezri hat die Mehrheit der Marquard Group AG übernommen. Die Geschäftsführer der Tochterunternehmen 4Players, Computec und Golem beteiligen sich mit je zwei Prozent am Unternehmen. Christoph Tonini, CEO der Swiss Marketplace Group, wurde in den Verwaltungsrat berufen. Der ehemalige Google-Direktor Andreas Urbanski übernimmt den Vorsitz des AI Council.

Die 1965 von Jürg Marquard gegründete Gruppe hat in den vergangenen Jahren ihr traditionelles Print-Mediengeschäft reduziert und neue Geschäftsfelder erschlossen. «Unsere etablierten Media-Brands ermöglichten den Einstieg in innovative Geschäftsfelder», wird Khezri in einer Mitteilung zitiert. 4Players entwickelt B2B-Game-Server und Voice-Chat-Technologien, Golem betreibt eine IT-Akademie und einen IT-Jobmarkt. Computec ist im Bereich Gaming-PCs tätig und als Amazon-Affiliate-Partner in Deutschland aktiv.

Dem Verwaltungsrat gehören neben Tonini auch Marc Walder (CEO Ringier), Luka Müller (Mitgründer Sygnum Bank AG) und Thomas Rinderknecht (VR Lindt Sprüngli) an. Andreas Urbanski, der bei Google für die Kommerzialisierung von Cloud KI-Lösungen verantwortlich war, soll als Chairman des AI Council die weitere Entwicklung der Gruppe im Bereich künstlicher Intelligenz vorantreiben.

Die Marquard Group vereint mit 4Players, Computec und Golem führende deutsche Marken im Bereich Gaming und IT. In Ungarn ist die Gruppe weiterhin mit den Lifestyle-Marken Joy und InStyle präsent. (pd/cbe)