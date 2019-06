von Christian Beck

Blick-TV-Chefredaktor Jonas Projer hat eine weitere Vakanz besetzen können. Per 1. Dezember 2019 startet Manuela Burgermeister, Chefredaktorin Radio Top, als Produzentin bei Blick TV.

«Blick TV gewinnt mit Manuela Burgermeister eine hervorragende Journalistin», sagt Projer auf Anfrage von persoenlich.com. «Manuela hat die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen und über den Tag attraktiv weiterzuentwickeln. Sie ist führungsstark - und sie hat bei Top viele junge Talente entdeckt und gefördert. Ich freue mich sehr, ist sie bei Blick TV mit an Bord.»

Mit Blick TV werde das erste digitale TV der Schweiz gebaut, «aber wir müssen dafür nicht das Rad neu erfinden», so Projer weiter. «Eine Aktualitätssendung mit starken Live-Anteilen, die sich über den Tag entwickelt, das ist im Radio völlig normal.» Blick TV verbinde also nicht nur Online und TV, sondern auch Radio – zumindest in den Erzählformen. «Auch deshalb ist Manuela ein grosser Gewinn», sagt Projer.

Blick TV wird insgesamt 48 Vollzeitstellen haben, 18 Stellen werden dafür neu geschaffen (persoenlich.com berichtete). Der Sender startet Anfang 2020.