NZZ am Sonntag: Marco Metzler wird Leiter Digital

Marco Metzler, bisher Stellvertreter von Chanchal Biswas, übernimmt per 1. August als Ressortleiter die Verantwortung für das Team Digital. Biswas, stellvetretender Chefredaktor und Leiter Digital der «NZZ am Sonntag», verlässt das Unternehmen Ende Juli, wie es in einer internen Mitteilung heisst (persoenlich.com berichtete).

Metzler hat in Zürich und Madrid Wirtschaftsgeschichte in Verbindung mit Sozialökonomie, Informatik und BWL studiert. Daneben sammelte er erste journalistische Erfahrungen. Von 2004 bis 2006 war er bei Swisscom für interne Kommunikation zuständig und baute ein internes Newsportal auf. Nach einem Stage auf der Schweizer Botschaft in Buenos Aires trat er 2007 als Volontär der Wirtschaftsredaktion der «Neuen Zürcher Zeitung» bei. 2008 wechselte er zu NZZ Online, wo er hauptsächlich über die Finanz- und Wirtschaftswelt schrieb, die Weiterentwicklung des Finanzportals mitgestaltete und die tägliche Börsensendung «NZZ Impulse» moderierte.

2013 wechselte Metzler als Wirtschaftsredaktor zur «NZZ am Sonntag», wo er hauptsächlich über digitale Themen schrieb. Seit August 2016 treibt der 41-Jährige im Team Digital den Auf- und Ausbau von NZZaS.ch voran, seit März 2017 als stellvertretender Leiter Digital.

Boas Ruh verstärkt das Digital-Team

Neu zum Digital-Team der «NZZ am Sonntag» stösst im Herbst Boas Ruh. Ruh hat an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kommunikation und Journalismus studiert. Neben dem Studium absolvierte er verschiedene Praktika, unter anderem beim Schweizer Fernsehen für die Politsendung «Arena». Danach war er als freier Journalist für den «Landboten», «Watson» und die «Schaffhauser Nachrichten» tätig.

Nach seinem Praktikum bei persoenlich.com absolvierte er im Frühling 2016 ein Volontariat in der Inlandredaktion der NZZ. Anschliessend erfolgte der Eintritt in die NZZ-Nachrichtenredaktion, wo er unter anderem als Chef vom Dienst für NZZ.ch tätig war. Bei der «NZZ am Sonntag» wird er im Turnus den Blattmacherdienst digital übernehmen. Daneben wird er die Verantwortung für den Community-Bereich tragen und Metzler sowie Luzi Bernet, Chefredaktor der NZZaS, bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der digitalen «NZZ am Sonntag» unterstützen.

Metzler und Ruh sollen auch als Autoren in Erscheinung treten. Auf der Ebene Chefredaktion übernimmt Bernet die Zuständigkeit für die digitale Weiterentwicklung der NZZaS, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (pd/cbe)