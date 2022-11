CH Media: Martin Oswald wechselt zu Galledia

Nach fünfeinhalb Jahren beim St. Galler Tagblatt und CH Media wechselt Martin Oswald das Medienhaus. Im März startet er als Leiter Regionalmedien und Mitglied der Geschäftsleitung bei Galledia, wie er auf Twitter schreibt. Er freue sich sehr auf die neue Herausforderung und blicke mit grosser Dankbarkeit auf die Zeit beim Tagblatt und bei CH Media zurück.

Bei CH Media verantwortete Oswald die redaktionelle Produktentwicklung der Bezahlzeitungen. Davor war er Onlinechef vom St. Galler Tagblatt. Von 2005 bis 2017 war Oswald bei SRF in verschiedenen Funktionen tätig. Er hat in den USA Kommunikationswissenschaften studiert und anschliessend das Masterstudium in Journalismus am MAZ in Luzern absolviert. Oswald ist Dozent für Social Media, Innovation und Digitalstrategie an der Journalistenschule MAZ und der ZHAW. (wid)