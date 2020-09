SRF: Martin Plüss wird Eishockey-Experte

Ab der neuen Saison ergänzt Martin Plüss das SRF-Expertenteam im Eishockey. Der frühere Nationalspieler kommt in der Magazinsendung «Powerplay» sowie bei den Liveübertragungen zum Einsatz, heisst es in der Mitteilung dazu. Erstmals am TV zu sehen ist er am Freitag, 2. Oktober 2020, beim Livespiel zwischen den ZSC Lions und Fribourg-Gottéron.

Nächste Woche startet die Eishockeysaison 2020/21. Neu analysiert Martin Plüss als SRF-Experte die National League, die Champions Hockey League und das Schweizer Nationalteam. Er folgt auf Florence Schelling und Mark Streit, die ihre TV-Engagements aufgrund ihrer neuen Funktionen beim SC Bern beendeten. Unverändert zum SRF-Expertenteam im Eishockey gehören Marc Reichert, Mario Rottaris und Christian Weber.

Siebenfacher Meister und WM-Silbergewinner



Als aktiver Spieler zählte Plüss zu den prägendsten Figuren im Schweizer Eishockey. Mit der Nationalmannschaft bestritt er vier Olympiaturniere und zwölf Weltmeisterschaften. Seinen grössten Erfolg feierte der 236-fache Nationalspieler mit dem Gewinn von WM-Silber 2013 in Stockholm. Auf Schweizer Eis gewann der 43-Jährige sechs Meistertitel, zweimal mit Kloten und viermal als Captain mit Bern. Hinzu kam der Titelgewinn mit Frölunda in Schweden. Im November 2017 trat er nach 23 Profijahren zurück. (pd/wid)